Дивеев, Ерохин, Мостовой и Адамов ответили, за кого будут болеть на чемпионате мира — 2026

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин, Игорь Дивеев, Андрей Мостовой и Денис Адамов назвали национальные команды, которые будут поддерживать на чемпионате мира 2026 года.

«Буду следить за Бразилией и персонально поддерживать партнёров по клубу, Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Желаю им успешно выступить на турнире, пройти как можно дальше, может быть, даже до финала — и выиграть его! Потому что футболисты, игравшие за «Зенит», чемпионами мира уже становились», — приводит слова Ерохина пресс-служба «Кинопоиска».

«Буду болеть за Португалию. У них очень сильный состав, и я как фанат Роналду надеюсь, что он выиграет чемпионат мира», — отметил Дивеев.

«Я за Португалию, у них сейчас хороший состав. И хочется, чтобы Криштиану уже забрал чемпионат мира. Чтобы они с Месси на мажорной ноте завершили свои карьеры, выиграв всё в этом спорте — и со сборной, и с клубом», — сказал Мостовой.

«За Кабо-Верде буду болеть! Жду сенсации», — сообщил Адамов.

Игроки выбрали любимые сборные в своих профилях на «Кинопоиске».