Гурцкая рассказал, что Барко просит отпустить его из «Спартака» в Аргентину

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко просит клуб отпустить его в Аргентину. По словам Гурцкая, хавбеку нужно решить некие семейные дела на родине.

— Тимур, а тебе не кажется, что [если] Сперцян уходит из «Краснодара», Батраков также очень близок к тому, чтобы уйти из нашего чемпионата, [то] «Зенит» — чемпион. Опять.

— А ты не читал, что прислал официальное письмо в «Спартак» Барко, что… По семейным обстоятельствам просит, готов переподписать контракт, ему надо в Аргентину. К дочке.

— В аренду?

— В аренду. Он на год продлит контракт, чтобы уехать в Аргентину. Тогда «Зенит» может стать чемпионом уже во 2-м туре, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet.