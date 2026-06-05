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Тюкавин — об интересе «Зенита»: ноги у слухов точно растут не с моей стороны

Тюкавин — об интересе «Зенита»: ноги у слухов точно растут не с моей стороны
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны «Зенита».

— Летнее трансферное окно набирает обороты, и активно идёт прогрев интереса к тебе со стороны «Зенита». Понимаешь, откуда растут ноги?
— Ноги точно растут не с моей стороны (смеётся). Думаю, это нормально, что какие-то команды интересуются. Но все понимают, что у меня хороший и долгий контракт с «Динамо». Пусть все обращаются в «Динамо», а потому уже клуб, если сочтёт нужным, придёт ко мне с какими-то новостями или предложениями, — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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