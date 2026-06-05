Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков рассказал, что хотел создать футбольный клуб в родном городе Кингисеппе

Кержаков рассказал, что хотел создать футбольный клуб в родном городе Кингисеппе
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков признался, что хотел создать новый футбольный клуб в родном Кингисеппе.

— А почему ты здесь до сих пор ничего не сделал?
— Я хотел сделать. Как раз вот когда строили это здание [на стадионе], я же приезжал сюда, встречался. У меня действительно в мыслях было создать здесь команду Второй лиги, постелить здесь поле. Не нашёл точек соприкосновения с бывшим руководителем.

— Тебе это делать не дали?
— Мне не то чтобы не дали, как тебе сказать, мне не было сказано категорически «нет», но я не услышал, что мы тебе всем поможем.

— И ты решил не делать.
— И я решил не делать, и мой товарищ, к которому мы приехали, мой друг, его тоже не впечатлила реакция руководства города на нашу инициативу. Сейчас я понимаю, что я могу тоже это не услышать. И тогда сложно будет что-то поменять.

— А сам ты не справишься?
— Ну, один лично сейчас нет. Вот сейчас один лично я не справлюсь, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.

Материалы по теме
Кержаков — о футбольной карьере: это был единственный способ выбраться из Кингисеппа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android