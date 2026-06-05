Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о повреждении, из-за которого пропустил матч Египет — Россия, где российская команда уступила со счётом 0:1.

— Со слов Карпина, ты пропустил матч с Египтом из-за болей в колене. Что-то серьёзное?

— Не прямо критично. Просто есть дискомфорт после нагрузки. Сказываются всякие мелкие болячки после сезона. Можно сказать, что весной сыграл почти максимальное количество минут — пару игр только не полностью. Понятно, хотелось отдохнуть и восстановиться, избавиться от дискомфорта, чтобы меня ничего не тревожило потом на летних сборах, — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.