«Бешикташ» сообщил о начале переговоров с тренером Итальяно

Пресс-служба турецкого «Бешикташа» сообщила, что клуб открыл переговоры с итальянским специалистом Винченцо Итальяно, который ранее покинул «Болонью».

«Бешикташ» сообщает, что мы начинаем переговоры с Винченцо Итальяно о его назначении на должность главного тренера первой команды», — сказано в сообщении пресс-службы «Бешикташа», которое было опубликовано на официальном сайте клуба.

Во главе «Болоньи» 48-летний специалист выиграл Кубок Италии в сезоне-2024/2025. Ранее средства массовой информации сообщали, что в услугах Итальяно заинтересован «Наполи». Прежде Винченцо работал в «Фиорентине», «Специи» и «Трапани».