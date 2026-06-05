Тюкавин: в Саудовскую Аравию не поеду — как там с женой жить?

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что не хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

— Появились новости от интересе к Сперцяну из Саудовской Аравии. Если спроецировать на тебя, согласился бы поехать на Ближний Восток?

— Я думаю, нет.

— Почему?

— Ну нет. В Саудовскую Аравию — точно нет. Рано. Хочется поиграть в футбол. Ну что там делать?

— Деньги.

— А как там с женой жить? Что, на вертолёте летать? Бредятина же! А я без жены не могу — один боюсь спать (улыбается), — сказал Константин Тюкавин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.