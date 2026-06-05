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Александр Алаев назвал трёх фаворитов чемпионата мира — 2026

Александр Алаев назвал трёх фаворитов чемпионата мира — 2026
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Президент Мир РПЛ Александр Алаев полагает, что сборные Франции, Испании и Бразилии являются основными фаворитами предстоящего чемпионата мира 2026 года. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В составы своих национальных команд вошли 12 футболистов клубов РПЛ.

«Конечно, это здорово. Я каждому из них желаю удачи. Потому что это не просто футболист национальной сборной, а амбассадор лиги. Поэтому желаю удачи и Джону Кордобе, и бразильцам. Чтобы делать прогноз, нужно видеть какое-то количество игр. Понятно, что я представляю состояние команд в общих чертах. Поэтому здесь, наверное, больше доверюсь аналитикам букмекеров. Мне кажется, что фаворитами являются Франция и Испания. С другой стороны, игра в непривычных условиях, на другом континенте. Мне кажется, что Бразилия может победить, как третий фаворит», — приводит слова Алаева ТАСС.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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