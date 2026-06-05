Александр Кержаков ответил, почему он помогает детским домам

Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и московского «Динамо» Александр Кержаков ответил на вопрос, почему он помогает детским домам.

«Я не задаюсь этим вопросом. Но если им не помогает никто, ну я помогу. Почему им не помогает никто? Ну, в данном случае мне вообще всё равно. Ну, во-первых, в идеале у нас не должно быть детских домов. И у нас должны быть все условия для того, чтобы родители не отказывались от детей. А во-вторых, у нас если есть детские дома, то условия у них должны быть такими, чтобы отсюда дети выходили социализированными и готовыми к той жизни, которая их ждёт. В этой жизни я уже очень многое повидал, и у меня не возникает вопрос», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.