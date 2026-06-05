Алексей Батраков объяснил своё фото с футболкой «ПСЖ»
Поделиться
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, что сделал фото с футболкой «ПСЖ» в руках ради стёба. Снимок появился в социальных сетях на фоне информации, что парижане интересуются возможностью приобретения 20-летнего футболиста железнодорожников.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
— За кого болел в финале Лиги чемпионов?
— За «ПСЖ». В большей степени из-за Сафонова.
— Сразу после финала ты запостил фото с футболкой с логотипом «ПСЖ» в руках. Что это было?
— Стёб. Последнее время слишком много внимания уделяется моей персоне и возможному трансферу.
— Тебя это бесит?
— Уже стараюсь не обращать внимания. Особенно когда критикуют и пишут, что я якобы такого не заслужил, — приводит слова Батракова Sport24.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июня 2026
-
16:08
-
15:56
-
15:53
-
15:49
-
15:35
-
15:30
-
15:16
-
15:13
-
15:12
-
15:06
-
15:03
-
15:02
-
14:44
-
14:41
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:25
-
14:19
-
14:00
-
13:52
-
13:45
-
13:32
-
13:12
-
13:05
-
12:53
-
12:45
-
12:43
-
12:37
-
12:21
-
11:51
-
11:38
-
11:37
-
11:15
-
10:58