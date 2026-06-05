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Алексей Батраков объяснил своё фото с футболкой «ПСЖ»

Алексей Батраков объяснил своё фото с футболкой «ПСЖ»
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, что сделал фото с футболкой «ПСЖ» в руках ради стёба. Снимок появился в социальных сетях на фоне информации, что парижане интересуются возможностью приобретения 20-летнего футболиста железнодорожников.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

— За кого болел в финале Лиги чемпионов?
— За «ПСЖ». В большей степени из-за Сафонова.

— Сразу после финала ты запостил фото с футболкой с логотипом «ПСЖ» в руках. Что это было?
— Стёб. Последнее время слишком много внимания уделяется моей персоне и возможному трансферу.

— Тебя это бесит?
— Уже стараюсь не обращать внимания. Особенно когда критикуют и пишут, что я якобы такого не заслужил, — приводит слова Батракова Sport24.

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