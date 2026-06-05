Алексей Батраков объяснил своё фото с футболкой «ПСЖ»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, что сделал фото с футболкой «ПСЖ» в руках ради стёба. Снимок появился в социальных сетях на фоне информации, что парижане интересуются возможностью приобретения 20-летнего футболиста железнодорожников.

— За кого болел в финале Лиги чемпионов?

— За «ПСЖ». В большей степени из-за Сафонова.

— Сразу после финала ты запостил фото с футболкой с логотипом «ПСЖ» в руках. Что это было?

— Стёб. Последнее время слишком много внимания уделяется моей персоне и возможному трансферу.

— Тебя это бесит?

— Уже стараюсь не обращать внимания. Особенно когда критикуют и пишут, что я якобы такого не заслужил, — приводит слова Батракова Sport24.