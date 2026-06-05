Гендиректор «Спартака» Некрасов поделился впечатлениями от работы в футболе

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов поделился впечатлениями от работы в футболе. Некрасов занял должность гендиректора «Спартака» в начале октября 2025 года.

— Вы в футболе восемь месяцев. Что вас удивило больше всего в работе?

— Я со всем столкнулся впервые. Потому что до этого я не работал никогда в спортивном менеджменте. Но как примерно Александр Ивлев сказал: «Не то чтобы с удивлением, я с удовлетворением констатировал, что работа выстроена очень серьёзно и по понятным мне принципам». Работа достаточно прозрачная. На всех местах находятся серьёзные профессионалы. У меня восемь заместителей — абсолютно все люди на своих местах. Наверное, это основная констатация.

— Кроме победы в Кубке России, самое запоминающееся для вас событие за этот срок?

— Наверное, всё-таки Кубок. Близко ничего не стоит. Можно сколько угодно выстраивать систему, оптимизировать затраты, работать на трансферном рынке, обеспечивать безопасность на стадионе, делать матчдэй, но один неудачно пробитый пенальти, штанга или рикошет не в ту сторону – и всё насмарку. Считаю, что мы очень хорошо прошли решающий матч в Кубке. Как сказал Хуан Карлос, это было три финала. Всё эти три финала удалось успешно пройти. Каждый внёс свою долю в этот успех. Но критерием является только счёт на табло или Кубок, который сейчас находится здесь, — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.