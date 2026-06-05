Роман Широков заявил, что «Зенит» по праву стал чемпионом России

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Роман Широков высказался о победе сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2025/2026. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», тройку лидеров замкнул «Локомотив».

«Я рад за «Зенит», что они стали чемпионами. По игре, наверное, «Краснодар» был лучше на протяжении сезона, но по духу «Зенит» превзошёл всех. Иначе не могу объяснить. Команда сплотилась в определённый момент, дожала некоторые матчи, тогда как у «Краснодара» это не получилось. «Зенит» по праву стал чемпионом. Чемпионство – это совокупность факторов», – приводит слова Широкова Metaratings.