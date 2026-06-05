Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков заявил, что «Зенит» по праву стал чемпионом России

Роман Широков заявил, что «Зенит» по праву стал чемпионом России
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Роман Широков высказался о победе сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2025/2026. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», тройку лидеров замкнул «Локомотив».

«Я рад за «Зенит», что они стали чемпионами. По игре, наверное, «Краснодар» был лучше на протяжении сезона, но по духу «Зенит» превзошёл всех. Иначе не могу объяснить. Команда сплотилась в определённый момент, дожала некоторые матчи, тогда как у «Краснодара» это не получилось. «Зенит» по праву стал чемпионом. Чемпионство – это совокупность факторов», – приводит слова Широкова Metaratings.

Материалы по теме
Некрасов сообщил, что «Зенит» поздравил «Спартак» с победой в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android