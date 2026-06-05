Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков высказался о работе с губернатором Санкт-Петербурга

Александр Кержаков высказался о работе с губернатором Санкт-Петербурга
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков высказался о работе в должности спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга по спортивным вопросам.

— Ты не боишься, что работа во власти тебя изменит и ты станешь таким же чиновником спортивным из Кингисеппа через три года, пять лет?
— Если я пойму, что у меня не получается или у меня нет возможности сделать то, что мне хочется, если я пойму, что меня совсем не слушают или там, условно говоря, используют как свадебного генерала… Хотя сейчас я это даже не ощущаю ни капли и это было обговорено с моим руководителем напрямую, что я не свадебный генерал. Если я пойму, что слова расходятся с делом, то я не смогу работать дальше.

— Ты не боишься сам испортиться?
— Нет, не боюсь. У меня есть свои ценности, у меня есть свои идеалы в жизни и свои какие-то жизненные принципы, которые я точно не предам.

— Ты не боишься, что на этом пути ты очень сильно много проиграешь репутационно и, знаешь, как сказать, запачкаешься?
— Если для того, чтобы помогать детям, нужно запачкаться, ну, как-то репутационно подвести себя… Опять же, смотря какое это пачканье и о чём мы говорим. Если нужно чуть-чуть пачкануться, но дети будут счастливы, ну, наверное, я на это готов, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.

Материалы по теме
Александр Кержаков ответил, почему он помогает детским домам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android