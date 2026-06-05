Александр Кержаков высказался о работе с губернатором Санкт-Петербурга

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков высказался о работе в должности спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга по спортивным вопросам.

— Ты не боишься, что работа во власти тебя изменит и ты станешь таким же чиновником спортивным из Кингисеппа через три года, пять лет?

— Если я пойму, что у меня не получается или у меня нет возможности сделать то, что мне хочется, если я пойму, что меня совсем не слушают или там, условно говоря, используют как свадебного генерала… Хотя сейчас я это даже не ощущаю ни капли и это было обговорено с моим руководителем напрямую, что я не свадебный генерал. Если я пойму, что слова расходятся с делом, то я не смогу работать дальше.

— Ты не боишься сам испортиться?

— Нет, не боюсь. У меня есть свои ценности, у меня есть свои идеалы в жизни и свои какие-то жизненные принципы, которые я точно не предам.

— Ты не боишься, что на этом пути ты очень сильно много проиграешь репутационно и, знаешь, как сказать, запачкаешься?

— Если для того, чтобы помогать детям, нужно запачкаться, ну, как-то репутационно подвести себя… Опять же, смотря какое это пачканье и о чём мы говорим. Если нужно чуть-чуть пачкануться, но дети будут счастливы, ну, наверное, я на это готов, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.