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Тюкавин рассказал, о чём общался со Шварцем до назначения тренера в «Динамо»

Тюкавин рассказал, о чём общался со Шварцем до назначения тренера в «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, о чём общался с новым главным тренером бело-голубых Сандро Шварцем до его назначения.

«Не то чтобы я заранее знал, но общался с Сандро ещё до официального назначения. Тогда ещё не было понимания, только разговоры. Написал ему, сказал, что если всё сложится, то увидимся, пообщаемся, и что мы соскучились. Думаю, когда Сандро приедет на сборы, будет много общения с ним», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

22 мая бело-голубые объявили о назначении Шварца, контракт с тренером рассчитан на три года — до лета 2029 года. Немецкий специалист приступит к работе с командой на летних сборах. Он возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца московская команда дошла до финала Фонбет Кубка России в 2022 году и взяла бронзовые медали РПЛ.

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