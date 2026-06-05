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Гурцкая рассказал, сколько может зарабатывать Сперцян в Саудовской Аравии

Гурцкая рассказал, сколько может зарабатывать Сперцян в Саудовской Аравии
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какой может быть зарплата полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что интерес к Сперцяну проявляет «Аль-Ахли».

— Сперцян. Тебя не удивляет, что он готов уезжать в Саудовскую Аравию?
— Нет.

— Почему?
— Потому что… Когда у тебя за три года разница в зарплате в € 15 млн… И ты понимаешь, что твоя жизнь будет обеспечена, твоя семья будет жить долго и счастливо и богато… Может быть, Саудовская Аравия…

— Сколько у него в Саудовской Аравии может быть зарплата?
— В районе восьми.

— Восьми миллионов?
— Да.

— За один год?
— Да, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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