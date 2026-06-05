Тюкавин — о работе с Гусевым: к Санычу — никаких вопросов

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о совместной работе с экс-тренером бело-голубых Роланом Гусевым.

«Я не буду это обсуждать, что Гусеву не дали шанса в новом сезоне. Это решение руководства. Мы с ребятами были довольны Санычем, всем его штабом. Они нам помогали. И вы сами видите, как мы провели весну. Понятно, были волнообразные матчи. И в Кубке мы прошли «Спартак». Но, к сожалению, именно они взяли Кубок с этой сеткой нашей. Достойно сыграли две игры с «Краснодаром». Да, не забили в основное время — проиграли по пенальти. Но можно сказать, что мы играли на равных с «Краснодаром». К Санычу вообще никаких вопросов», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.