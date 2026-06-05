Тюкавин — о Шварце: вот и посмотрим, можно ли войти в одну реку дважды

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возвращении немецкого специалиста Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.

— Есть мнение, что «Динамо», выбрав главным тренером Шварца, покупает воспоминания и добром это не закончится. Что можешь ответить?

— Посмотрим. Нужно провести сборы. Понятно, что команда 2021 года отличается от состава, который есть сейчас. Я надеюсь, что Сандро найдёт к каждому подход и ключ, и всё будет хорошо.

— Считаешь, в одну реку можно войти дважды?

— Вот и посмотрим (смеётся)! Надо же проверить, — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.