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Тюкавин — о Шварце: вот и посмотрим, можно ли войти в одну реку дважды

Тюкавин — о Шварце: вот и посмотрим, можно ли войти в одну реку дважды
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возвращении немецкого специалиста Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.

— Есть мнение, что «Динамо», выбрав главным тренером Шварца, покупает воспоминания и добром это не закончится. Что можешь ответить?
— Посмотрим. Нужно провести сборы. Понятно, что команда 2021 года отличается от состава, который есть сейчас. Я надеюсь, что Сандро найдёт к каждому подход и ключ, и всё будет хорошо.

— Считаешь, в одну реку можно войти дважды?
— Вот и посмотрим (смеётся)! Надо же проверить, — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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