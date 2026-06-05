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Тюкавин высказался о Карпине после его ухода из «Динамо»

Тюкавин высказался о Карпине после его ухода из «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о бывшем тренере бело-голубых Валерии Карпине.

— Задумывался о том, что и когда у «Динамо» пошло не так в прошлом сезоне?
— Нет. Я думал о ноге и о том, как вернуться в строй — помогать и забивать голы. Не задумывался, что происходило не так.

— После ухода Карпина из «Динамо» изменилось его отношение к динамовским «сборникам»? Может, какие-то подколы появились?
— Нет. Думаю, что всё то же самое. Он такой же весёлый, со своими шутками. Может где-то подколоть, ещё что-то сказать. Такого, что он грустный или не разговаривает с игроками — точно нет, — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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