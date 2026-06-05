Тюкавин: моя главная мотивация — постараться выиграть что-то с родным «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своей главной мотивации. Он признался, что больше всего хочет выиграть трофей в составе родного клуба.

«Моя главная мотивация — постараться выиграть что-то с моим родным клубом. Хочется выигрывать кубки, медали. Когда нас вернут в еврокубки — играть там. У меня контракт до 2030 года. Я отрабатываю и буду отрабатывать его честно», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в СМИ появлялись слухи об интересе к Тюкавину со стороны «Зенита» и европейских клубов. Однако до официальных предложений дело не доходило.