Аршавин назвал трёх российских игроков, которых хотел бы видеть в «Зените»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, какие три российских футболиста должны играть за сине-бело-голубых, но на данный момент представляют другие клубы. Так, Аршавин выбрал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, хавбека ЦСКА Матвея Кисляка и защитника «Локомотива» Александра Сильянова.

— Топ-три футболиста, которые должны быть в «Зените»? Русских. И которые ещё там не играют.

— Ну, Тюкавин и Кисляк. Я говорил уже.

— Тюкавин, Кисляк?

— Остальные…

— Сильянов?

— Ну да. Сильянов. Правого защитника я бы выбирал Сильянова, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.