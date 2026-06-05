«Реал» предложит € 150 млн за Майкла Олисе — AS

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес предложит € 150 млн за трансфер крайнего нападающего «Баварии» Майкла Олисе на следующей неделе. Об этом сообщает AS.

Напомним, ранее глава «Королевского клуба» анонсировал, что в следующий вторник он сделает самое большое предложение о трансфере в истории «сливочных». Однако Перес подчеркнул, что это не будет Олисе.

По информации источника, потенциальный переход французского нападающего будет непростым, поскольку «Бавария» не нуждается в деньгах от продаж.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: