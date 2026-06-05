Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ростове» ответили, хотят ли продлить контракт с Мохеби

В «Ростове» ответили, хотят ли продлить контракт с Мохеби
Комментарии

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров высказался о ситуации с контрактами ряда футболистов команды, а также ответил, намерен ли клуб продлить соглашение с нападающим Мохаммадом Мохеби.

— Мы подписали контракт с Тимуром Сулеймановым, продлили Виктора Савельевича Онопко. Сейчас находимся в переговорном процессе, но не могу озвучивать подробности.

— Правда, что Ханкич, Байрамян и Мохеби покидают команду?
— Давайте дождёмся окончания контрактов. По тому же Мохеби вопрос ещё открыт.

— Вы хотели бы продлить с ним контракт?
— Мы много что хотим, однако иногда наши желания не совпадают с возможностями. Но желание такое есть, — приводит слова Гончарова «РБ Спорт».

Мохеби выступает в составе «Ростова» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Материалы по теме
Официально
«Ростов» объявил о продлении контракта с Онопко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android