В «Ростове» ответили, хотят ли продлить контракт с Мохеби

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров высказался о ситуации с контрактами ряда футболистов команды, а также ответил, намерен ли клуб продлить соглашение с нападающим Мохаммадом Мохеби.

— Мы подписали контракт с Тимуром Сулеймановым, продлили Виктора Савельевича Онопко. Сейчас находимся в переговорном процессе, но не могу озвучивать подробности.

— Правда, что Ханкич, Байрамян и Мохеби покидают команду?

— Давайте дождёмся окончания контрактов. По тому же Мохеби вопрос ещё открыт.

— Вы хотели бы продлить с ним контракт?

— Мы много что хотим, однако иногда наши желания не совпадают с возможностями. Но желание такое есть, — приводит слова Гончарова «РБ Спорт».

Мохеби выступает в составе «Ростова» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.