Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов Ла Лиги

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов Ла Лиги. По полученным данным, самым дорогим футболистом испанского чемпионата является вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Цена на футболиста составляет € 200 млн.
Топ-10 самых дорогих футболистов Ла Лиги:
Ламин Ямаль («Барселона») — € 200 млн;
Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 180 млн;
Педро («Барселона») — € 150,00 млн;
Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 140,00 млн;
Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 130,00 млн;
Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид) — € 100,00 млн;
Фермин Лопес («Барселона») — € 100,00 млн;
Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 90,00 млн;
Арда Гюлер («Реал» Мадрид) — € 90,00 млн;
Пау Кубарси («Барселона») — € 80,00 млн.