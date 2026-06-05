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Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов Ла Лиги

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов Ла Лиги
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов Ла Лиги. По полученным данным, самым дорогим футболистом испанского чемпионата является вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Цена на футболиста составляет € 200 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов Ла Лиги:

Ламин Ямаль («Барселона») — € 200 млн;
Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 180 млн;
Педро («Барселона») — € 150,00 млн;
Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 140,00 млн;
Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 130,00 млн;
Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид) — € 100,00 млн;
Фермин Лопес («Барселона») — € 100,00 млн;
Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 90,00 млн;
Арда Гюлер («Реал» Мадрид) — € 90,00 млн;
Пау Кубарси («Барселона») — € 80,00 млн.

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