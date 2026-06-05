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MD раскрыл позицию «ПСЖ» насчёт возможного трансфера Витиньи или Невеша в «Реал»

MD раскрыл позицию «ПСЖ» насчёт возможного трансфера Витиньи или Невеша в «Реал»
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«ПСЖ» не намерен продавать полузащитников Витинью и Жоау Невеша грядущим летом. Эти футболисты не перейдут в мадридский «Реал», несмотря на слухи о готовности «сливочных» заплатить € 150 млн за одного из них. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в руководстве «ПСЖ» понимают, что сведения о желании «Реала» приобрести Витинью или Невеша связаны с президентскими выборами в «Королевском клубе», и не намерены вмешиваться в ситуацию.

Подчёркивается, во французском гранде не знают о желании Витиньи или Невеша покинуть клуб летом, поэтому не беспокоятся о возможном предложении в € 150 млн со стороны «Реала».

Напомним, ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес анонсировал, что в следующий вторник он сделает самое большое предложение о трансфере в истории «сливочных».

Жоау Невеш Подробнее
Витинья — полузащитник Подробнее
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