MD раскрыл позицию «ПСЖ» насчёт возможного трансфера Витиньи или Невеша в «Реал»

«ПСЖ» не намерен продавать полузащитников Витинью и Жоау Невеша грядущим летом. Эти футболисты не перейдут в мадридский «Реал», несмотря на слухи о готовности «сливочных» заплатить € 150 млн за одного из них. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в руководстве «ПСЖ» понимают, что сведения о желании «Реала» приобрести Витинью или Невеша связаны с президентскими выборами в «Королевском клубе», и не намерены вмешиваться в ситуацию.

Подчёркивается, во французском гранде не знают о желании Витиньи или Невеша покинуть клуб летом, поэтому не беспокоятся о возможном предложении в € 150 млн со стороны «Реала».

Напомним, ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес анонсировал, что в следующий вторник он сделает самое большое предложение о трансфере в истории «сливочных».

Самый дорогой трансфер в истории футбола: