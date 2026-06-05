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«Саутгемптон» выкупил у «Баварии» права на голкипера Даниэля Переца

«Саутгемптон» выкупил у «Баварии» права на голкипера Даниэля Переца
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«Саутгемптон» на официальном сайте объявил о приобретении прав на голкипера «Баварии» и сборной Израиля Даниэля Переца.

В первой части прошлого сезона Перец на правах аренды выступал за «Гамбург», а в январе аналогичным образом пополнил состав «Саутгемптона». Срок действия трудового договора футболиста со «святыми» рассчитан на четыре года.

Перец перешёл в «Баварию» из тель-авивского «Маккаби» в 2023 году. В прошлом клубном сезоне вратарь принял участие в 28 матчах, в которых пропустил 25 голов и 10 раз отыграл всухую. Ранее в составе мюнхенской команды голкипер стал чемпионом Германии сезона-2024/2025.

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