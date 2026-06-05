Арсен Захарян потерял в трансферной стоимости € 1 млн — Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов Ла Лиги. По полученным данным, российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян подешевел на € 1 млн. Цена на футболиста составляет € 9 млн.

При этом футболист вошёл в топ-5 рейтинга самых дорогих футболистов Ла Лиги из стран постсоветского пространства. Захарян занимает пятое место. Лидером этого рейтинга является грузинский форвард «Вильярреала» Жорж Микаутадзе (€ 30 млн). Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин располагается на четвёртой строчке (€ 12 млн).

В прошедшем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.