Лионель Месси включён в заявку Матча всех звёзд МЛС

Официальный сайт МЛС опубликовал состав на Матч всех звёзд лиги, который состоится 29 июля на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, Северная Каролина. Соперником команды МЛС станет сборная звёзд мексиканской лиги.

Вратарь: Брайан Швейк («Нэшвилл»).

Защитники: Энтони Марканич («Миннесота Юнайтед»), Мбекезели Мбокази («Чикаго Файр»), Тим Рим («Шарлотт), Энди Нахар («Нэшвилл»).

Полузащитники: Себастьян Берхальтер («Ванкувер Уайткэпс»), Савьер Госо («Реал Солт-Лейк»), Хани Мухтар («Нэшвилл»).

Нападающие: Уго Кейперс («Чикаго Файр»), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»), Лионель Месси («Интер Майами»).

13 дополнительных игроков выберет главный тренер сборной звёзд МЛС Дин Смит, возглавляющий «Шарлотт», решение ещё по двум футболистам примет глава лиги Дон Гарбер.