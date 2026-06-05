«Зенит» заплатит € 17+5 млн за Аугусто, «Трабзонспор» получит 10% с перепродажи — источник

«Зенит» заплатит за переход нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто € 22 млн, из которых € 17 млн — в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн — в виде бонусов. Об этом сообщает аккаунт Dik Futbol на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Трабзонспор» также получит 10% от любой будущей продажи игрока.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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