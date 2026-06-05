Transfermarkt: пять игроков «Реала» вошли в десятку самых подешевевших футболистов Ла Лиги

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов испанской Ла Лиги. По полученным данным, самым подешевевшим игроком чемпионата Испании является полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде. В десятку рейтинга также попали футболисты «сливочных» Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Альваро Каррерас.

Топ-10 самых подешевевших футболистов Ла Лиги:

Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 90 млн (- € 30 млн);

Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 180 млн (- € 20 млн);

Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 140 млн (- € 10 млн);

Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 130 млн (- € 10 млн);

Рафинья («Барселона») — € 70 млн (- € 10 млн);

Альваро Каррерас («Реал» Мадрид) — € 50 млн (- € 10 млн);

Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао) – € 40 млн (- € 10 млн);

Френки де Йонг («Барселона») — € 35,00 млн (- € 10 млн);

Ойан Сансет («Атлетик» Бильбао) – € 25 млн (- € 10 млн);

Такефуса Кубо («Реал Сосьедад») — € 20 млн (- € 10 млн).

Чемпионом Испании стала «Барселона». Мадридский «Реал» завершил сезон-2025/2026 на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги.