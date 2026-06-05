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Россия — Буркина-Фасо: составы команд на товарищеский матч по футболу, 5 июня 2026 года

Стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Буркина-Фасо
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Сегодня, 5 июня, состоится товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Ненад Минакович. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав сборной России: Максименко, Бевеев, Мелёхин, Морозов, Круговой, Баринов, Умяров, Миранчук Ан., Миранчук Ал., Глушенков, Садулаев.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.

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