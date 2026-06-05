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ФК «Енисей» обратился к Мирре Андреевой после выхода теннисистки в финал «Ролан Гаррос»

ФК «Енисей» обратился к Мирре Андреевой после выхода теннисистки в финал «Ролан Гаррос»
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Красноярский ФК «Енисей» поздравил теннисистку, восьмую ракетку мира Мирру Андрееву с выходом в финал «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. 19-летняя спортсменка родилась в Красноярске, где началась её теннисная карьера.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Поздравляем Мирру Андрееву с историческим достижением.

Впервые в карьере наша талантливая теннисистка вышла в финал турнира «Большого шлема». Это огромный шаг и заслуженное признание её упорства, мастерства и силы духа.

От всей души желаем Мирре удачи и невероятной уверенности на корте. Пусть финал станет новой яркой страницей в её спортивной биографии», — написано в сообщении «Енисея» в телеграм-канале.

В финале «Ролан Гаррос» Андреева встретится с Майей Хвалиньской из Польши.

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