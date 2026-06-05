ФК «Енисей» обратился к Мирре Андреевой после выхода теннисистки в финал «Ролан Гаррос»

Красноярский ФК «Енисей» поздравил теннисистку, восьмую ракетку мира Мирру Андрееву с выходом в финал «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. 19-летняя спортсменка родилась в Красноярске, где началась её теннисная карьера.

«Поздравляем Мирру Андрееву с историческим достижением.

Впервые в карьере наша талантливая теннисистка вышла в финал турнира «Большого шлема». Это огромный шаг и заслуженное признание её упорства, мастерства и силы духа.

От всей души желаем Мирре удачи и невероятной уверенности на корте. Пусть финал станет новой яркой страницей в её спортивной биографии», — написано в сообщении «Енисея» в телеграм-канале.

В финале «Ролан Гаррос» Андреева встретится с Майей Хвалиньской из Польши.

Самые высокие зарплаты в спорте: