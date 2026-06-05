Opta определила «группу смерти» на чемпионате мира — 2026

Самая слабая и самая сильная группы чемпионата мира по футболу – 2026 были определены с помощью международного рейтинга Opta Power Rankings. Об этом сообщает Opta Analyst.

«Группой смерти» оказалась группа I, в состав которой входят Франция, Сенегал, Норвегия и Ирак. Средний рейтинг сложности стран этой группы составил 81,8. Второй оказалась группа K, состоящая из Португалии, Узбекистана, Колумбии и ДР Конго (81,0). Замыкает тройку сильнейших группа J: Аргентина, Алжир, Австрия и Иордания (80,5).

Самой слабой по рейтингу оказалась группа B (70,9). В неё входят Канада, Катар, Швейцария и Босния и Герцеговина.

Самой трудной для прогнозирования была признана группа D, занявшая пятое место по сложности (78,3). Она является единственной группой, в состав которой входят только страны из топ-50: Турция, Австралия, Парагвай и США.