«Ничто не может его остановить». Макси Родригес — о мотивации Лео Месси в сборной

Ветеран сборной Аргентины Макси Родригес рассказал о том, что является мотивацией для легенды национальной команды Лионеля Месси.

«Месси движим жаждой славы и желанием снова войти в историю. Он продолжает идти вперёд – ничто не может его остановить. Он играет ради гордости за свою страну: ничто другое не приходит ему в голову, даже побить рекорды.

Он хочет снова стать чемпионом мира. Он снова выкладывается на полную, потому что эта жажда – часть его личности. Без такого настроя и целеустремлённости он не достиг бы всего, чего достиг. Именно поэтому мы можем наслаждаться ещё одним чемпионатом мира вместе с ним в легендарной футболке сборной Аргентины под номером 10», – приводит слова Родригеса официальный сайт ФИФА.