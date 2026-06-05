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«Диего показывал Лео искусство удара». Макси Родригес — о сборной Аргентины 2010 года

«Диего показывал Лео искусство удара». Макси Родригес — о сборной Аргентины 2010 года
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Бывший игрок сборной Аргентины Макси Родригес поделился воспоминаниями о национальной команде 2010 года. Тогда её главным тренером был легендарный футболист Диего Марадона.

«Я вырос, наблюдая за Диего и его поколением. Он был моим кумиром. А потом внезапно к нам присоединился и Лео – два величайших футболиста, которых когда-либо видел мир, были с нами каждый день. Это оказалось похоже на сцену из фильма. Иногда после тренировки мы оставались, отрабатывая штрафные удары, и Диего присоединялся к нам. Мы с восхищением наблюдали, как Диего и Лео бьют по мячу. Это было безумие.

Даже в этом возрасте удары Марадоны по мячу казались чем-то невероятным. Он заканчивал тренировку, делал всего пару шагов и бил по воротам. Мы сидели на краю штрафной и смотрели, как они разыгрывают штрафные. Представлялось, будто Диего показывал Лео искусство удара по мячу», – приводит слова Родригеса официальный сайт ФИФА.

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