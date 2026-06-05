Видео: «Ювентус» объявил о сотрудничестве с популярным реслинг-промоушеном WWE

Пресс-служба футбольного клуба «Ювентус», выступающего в итальянской Серии А, объявила о сотрудничестве с популярным реслинг-промоушеном World Wrestling Entertainment (WWE).

«WWE Clash in Italy, прошедшее в эти выходные в Турине в воскресенье 31 мая, ознаменовало первые практические шаги сотрудничества между мирами «Ювентуса» и WWE. На протяжении уикенда было реализовано множество точек взаимодействия, объединивших две фан-базы: совместный контент с талисманом клуба Джеем и суперзвездой WWE Джеем Усо; освещение в социальных сетях вручения чемпионского пояса неоспоримого чемпиона WWE Коди Роудсу в кастомной футболке «Ювентуса»; а также наличие ранее представленных кастомных титулов WWE в магазинах с мерчандайзом.

В рамках текущего партнёрства «Ювентус» и WWE будут изучать широкий спектр возможностей: от совместного мерчандайза и активностей до совместного контента, партнёрских активностей, интеграции талантов WWE и «Ювентуса» в ключевые культурные события. Сотрудничество также распространится на фан-мероприятия, события и международные активности, а также на кампании, направленные на привлечение новой аудитории. В своей основе партнёрство устанавливает долгосрочное видение с целью генерировать повторяющиеся культурные моменты, которые объединяют футбол, сферу спортивных развлечений и следующее поколение болельщиков», — говорится на сайте клуба.