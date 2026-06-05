Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк ответил, вернётся ли к работе этим летом

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк дал комментарий касательно своего ближайшего будущего.

«Я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить всех, кто обращался ко мне в течение последних нескольких месяцев. Я очень ценю вашу поддержку. Уход из «Тоттенхэма» позволил мне взять паузу и подумать о пройденном пути. Тренерская профессия требует полной самоотдачи каждый день, и такие периоды, как этот, — редкая возможность оценить ситуацию, извлечь уроки и взглянуть на неё под иным углом.

Со стороны могло показаться, что у «Тоттенхэма» есть ряд проблем, результаты нас не устраивали. Однако если смотреть изнутри, то становится понятно, почему этот клуб такой особенный — в нём трудятся талантливые люди, которые неустанно работают каждый день. Я не сомневаюсь, что у «Тоттенхэма» светлое будущее.

Футбол по-прежнему занимает очень важное место в моей жизни, и я решил использовать это время с пользой. В ближайшие месяцы, помимо общения с семьёй и друзьями, я продолжу изучать, наблюдать и учиться у других лидеров как в спорте, так и за его пределами.

А ещё я с нетерпением жду возможности освещать чемпионат мира по футболу для датского телевидения и BBC, а также побывать на «Тур де Франс». Время, проведённое вне тренерской скамейки, позволяет мне расширить свой кругозор и получить ценный опыт, который я с удовольствием использую в своей следующей работе. После ухода из «Тоттенхэма» были переговоры и предложения о работе, но я решил не спешить с переходом на новую должность. Для меня нынешнее лето — не самый подходящий период для возвращения к тренерской деятельности.

Когда наступит подходящее время, я с удовольствием буду ждать своего возвращения к тренерской работе, готовый с новыми силами и самоотдачей приступить к этому», — приводит слова Франка BBC.