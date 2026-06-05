«Реал» при Моуринью может купить полузащитника из Англии ценой в € 92 млн — AS

Португальский тренер Жозе Моуринью, близкий к назначению в мадридский «Реал», подготовил для президента клуба Флорентино Переса список футболистов, которых он хочет видеть в команде. Одним из таких игроков является полузащитник «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш. Об этом сообщает AS.

По информации источника, лондонский клуб оценивает 21-летнего футболиста в £ 80 млн (€ 92 млн). При этом на португальского полузащитника также претендуют «Арсенал» и «Ливерпуль».

В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: