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Матвей Сафонов признан лучшим игроком «ПСЖ» в мае по версии Le Parisien

Матвей Сафонов признан лучшим игроком «ПСЖ» в мае по версии Le Parisien
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов признан лучшим игроком парижской команды в мае по версии Le Parisien.

Средняя оценка, которую Сафонов получил за майские матчи, составила 7,1 из 10. Второе место по итогам мая занял защитник Маркиньос (средняя оценка – 6,64), а третье – полузащитник Фабиан Руис (6,58). В топ-5 также вошли форвард Дезире Дуэ (6,54) и вингер Хвича Кварацхелия (6,45).

Парижская команда провела в мае шесть игр: четыре в Лиге 1 и две – в Лиге чемпионов. Сафонов отыграл четыре встречи. При Сафонове «ПСЖ» одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.

По итогам сезона российский голкипер провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.

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