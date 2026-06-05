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Кечинов: надеюсь, сборная России покажет зрелищный футбол с Буркина-Фасо

Кечинов: надеюсь, сборная России покажет зрелищный футбол с Буркина-Фасо
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался перед товарищеским матчем сборной России с командой Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Ненад Минакович.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь и рассчитываю на то, что сборная России покажет хороший, зрелищный и красивый футбол с Буркина-Фасо, где мы обязательно увидим забитые мячи. И, естественно, будет положительный результат. Уверен, что в Волгограде придёт очень много болельщиков, которые будут поддерживать нашу сборную на матче. Команда не должна подвести сегодня», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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