Кечинов: надеюсь, сборная России покажет зрелищный футбол с Буркина-Фасо

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался перед товарищеским матчем сборной России с командой Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Ненад Минакович.

«Надеюсь и рассчитываю на то, что сборная России покажет хороший, зрелищный и красивый футбол с Буркина-Фасо, где мы обязательно увидим забитые мячи. И, естественно, будет положительный результат. Уверен, что в Волгограде придёт очень много болельщиков, которые будут поддерживать нашу сборную на матче. Команда не должна подвести сегодня», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.