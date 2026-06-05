Ламин Ямаль — лучший футболист Ла Лиги сезона-2025/2026

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги по итогам сезона-2025/2026. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата Испании.

В прошедшем сезоне Примеры вингер провёл 28 матчей за каталонский клуб, забив 16 голов и отдав 12 результативных передач. Контракт Ламина Ямаля с «Барселоной» действует до лета 2031 года. Сумма отступных — € 1 млрд. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 200 млн.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Испании первое место в турнирной таблице досрочно заняла «Барселона». У каталонцев 94 очка в 38 встречах. Мадридский «Реал» расположился на второй строчке с 86 очками. Тройку призёров замкнул «Вильярреал», набравший 72 очка.