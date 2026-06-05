Сборная России U21 разгромила команду Ирака U23 в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными России U21 и Ирака U23. Встреча прошла на стадионе «Эмирхан Спорт Центр» (Манавгат, Турция). Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты молодёжной сборной России.

Первый мяч во встрече забил форвард молодёжной сборной России Александр Помалюк на 45-й минуте. На 50-й минуте нападающий Иван Бобёр удвоил преимущество российской команды. На 75-й минуте полузащитник Виталий Бондарев довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте защитник сборной Ирана Хуссейн Фахим сократил отставание. На 88-й минуте форвард Тимофей Комиссаров забил четвёртый мяч в ворота Ирака, а на 90+2-й минуте Степан Глотов установил окончательный счёт — 5:1.

В марте этого года Россия U21 провела два товарищеских матча — с Узбекистаном U23 и Иорданией U23. Первая встреча завершилась победой россиян со счётом 2:1, во второй игре сборная России уступила — 1:2.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. С тех пор сборные России проводят только товарищеские встречи.