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Россия U21 — Ирак U23, результат матча 5 июня 2026, счет 5:1, товарищеский матч 2025/2026

Сборная России U21 разгромила команду Ирака U23 в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между сборными России U21 и Ирака U23. Встреча прошла на стадионе «Эмирхан Спорт Центр» (Манавгат, Турция). Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты молодёжной сборной России.

Товарищеские матчи U21 — 2026
05 июня 2026, пятница. 17:30 МСК
Россия U21
Окончен
5 : 1
Ирак U23
1:0 Помалюк – 45'     2:0 Бобёр – 50'     3:0 Бондарев – 75'     3:1 Фахим – 84'     4:1 Комиссаров – 88'     5:1 Глотов – 90+2'    

Первый мяч во встрече забил форвард молодёжной сборной России Александр Помалюк на 45-й минуте. На 50-й минуте нападающий Иван Бобёр удвоил преимущество российской команды. На 75-й минуте полузащитник Виталий Бондарев довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте защитник сборной Ирана Хуссейн Фахим сократил отставание. На 88-й минуте форвард Тимофей Комиссаров забил четвёртый мяч в ворота Ирака, а на 90+2-й минуте Степан Глотов установил окончательный счёт — 5:1.

В марте этого года Россия U21 провела два товарищеских матча — с Узбекистаном U23 и Иорданией U23. Первая встреча завершилась победой россиян со счётом 2:1, во второй игре сборная России уступила — 1:2.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. С тех пор сборные России проводят только товарищеские встречи.

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