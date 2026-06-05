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«Бавария» не примет предложение от «Реала» по покупке Олисе на € 150-200 млн — Моретто

«Бавария» не примет предложение от «Реала» по покупке Олисе на € 150-200 млн — Моретто
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«Бавария» не будет рассматривать предложения о трансфере крайнего нападающего Майкла Олисе — как на € 150 млн, так и на € 200 млн. Мюнхенский клуб намерен удержать французского футболиста в клубе, несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала». Об этом сообщает аккаунт Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Маттео Моретто на странице в социальной сети X.

Напомним, ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес анонсировал, что в следующий вторник он сделает предложение о трансфере неназванного футболиста в размере € 150 млн. Позднее издание AS сообщило, что этим игроком является Олисе, несмотря на то что глава «Реала» подчеркнул, что это не он.

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