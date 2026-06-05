Стали известны два соперника «Зенита» в рамках подготовки к сезону-2026/2027

Санкт-петербургский «Зенит» проведёт два международных матча в рамках Winline Суперсерии в июле, сообщает телеграм-канал клуба.

8 июля «Зенит» сыграет с «Нефтчи» (Фергана), а 12 июля сине-бело-голубые проведут встречу с «Црвеной Звездой». Оба матча состоятся на «Газпром Арене».

Ранее сообщалось, что 18 июня команда соберётся в Санкт-Петербурге для прохождения предсезонного медосмотра. После медосмотра команда приступит к тренировочным сборам, которые пройдут на базе в Удельном парке.

По итогам прошедшего сезона «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Тройку лидеров замкнул «Локомотив», набравший 53 очка.