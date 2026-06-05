Альварес не готов настаивать на переходе в «Барселону», ситуация «зашла в тупик» — Ser

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес не будет настаивать на своём трансфере в «Барселону», несмотря на желание играть за сине-гранатовых. На текущий момент ситуация с возможным переходом чемпиона мира — 2022 в каталонский клуб «зашла в тупик». Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, «Атлетико» настолько уверен, что Альварес останется в клубе на следующий сезон, что уже формирует состав с учётом его игры на позиции нападающего. На текущий момент единственным реальным вариантом для форварда является переход в «Арсенал», однако аргентинец его не рассматривает. Он хочет выступать только за «Барселону», если ему предстоит покинуть мадридскую команду.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: