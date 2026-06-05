Кечинов: есть сомнения, что Умяров готов играть в «Севилье» и испанском чемпионате

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил слухи о возможном переходе полузащитника красно-белых Наиля Умярова в «Севилью».

«Сложно сказать, сможет ли Умяров проявить себя в испанском чемпионате и в «Севилье». Потому что нам сравнивать не с чем. Мы варимся в своём собственном котле. Играем только с российскими командами. Если бы выступали в международных турнирах, будь то Лига Европы или Лига чемпионов, тогда было бы понятно, готовы ли наши футболисты уезжать в Европу. Наиль в этом сезоне очень здорово выглядел в «Спартаке». Но готов ли он играть в испанском чемпионате и в «Севилье» — у меня есть сомнения», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В завершившемся сезоне-2025/2026 25-летний Наиль Умяров провёл 39 матчей на клубном уровне, записав на свой счёт четыре результативные передачи. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.