В «Реале Сосьедад» оценили слухи о возможном уходе Захаряна из клуба

В пресс‑службе «Реала Сосьедад» прокомментировали слухи о возможном уходе из клуба полузащитника Арсена Захаряна.

«Эти слухи неправдивы», — приводит слова пресс‑службы клуба «Матч ТВ».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В общей сложности на счету хавбека 65 встреч за команду, в которых он забил три гола и отдал три голевые передачи.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.