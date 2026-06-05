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Кечинов: Сперцяну рановато ехать в Саудовскую Аравию — только в топ-5 лиг

Кечинов: Сперцяну рановато ехать в Саудовскую Аравию — только в топ-5 лиг
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о дальнейшем развитии карьеры капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцяну рановато ехать в Саудовскую Аравию. Эдуарду всего 25 лет. Если и уезжать ему из российского чемпионата, то только в топ-5 лиг: Франция, Испания… В Саудовскую Аравию он ещё успеет уехать. Как мы видим, туда обычно уезжают футболисты после 30 лет. Сложно говорить о том, перерос он РПЛ или нет, потому что не с чем сравнивать. Если бы видели «Краснодар» в еврокубках, можно было бы об этом говорить», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В сезоне-2025/2026 Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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