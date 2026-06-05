Сборная Таджикистана победила Индию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Таджикистана и Индии. Игра проходила на стадионе «Центральный» в Гиссаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Аскер Наджафалиев. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На девятой минуте счёт открыл нападающий сборной Таджикистана Шериддин Бобоев, забив с пенальти. На 62-й минуте защитник Мехрубон Каримов укрепил преимущество хозяев. Через шесть минут полузащитник сборной Таджикистана Эхсони Панджшанбе довёл счёт до разгромного. На 89-й минуте вингер Фарух Чоудхари сократил отставание индийцев.

Сборная Таджикистана располагается на 103-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Индийская национальная команда занимает 136-е место в этом списке.

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