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Таджикистан — Индия, результат матча 5 июня 2026, счет 3:1, товарищеский матч 2026

Сборная Таджикистана победила Индию в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между сборными Таджикистана и Индии. Игра проходила на стадионе «Центральный» в Гиссаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Аскер Наджафалиев. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Таджикистан
Окончен
3 : 1
Индия
1:0 Boboev – 9'     2:0 Каримов – 62'     3:0 Панджшанбе – 68'     3:1 Choudhary – 89'    

На девятой минуте счёт открыл нападающий сборной Таджикистана Шериддин Бобоев, забив с пенальти. На 62-й минуте защитник Мехрубон Каримов укрепил преимущество хозяев. Через шесть минут полузащитник сборной Таджикистана Эхсони Панджшанбе довёл счёт до разгромного. На 89-й минуте вингер Фарух Чоудхари сократил отставание индийцев.

Сборная Таджикистана располагается на 103-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Индийская национальная команда занимает 136-е место в этом списке.

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