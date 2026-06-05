Немецкий экономист назвал победителя ЧМ-2026. Ранее он трижды угадал обладателя трофея

Немецкий экономист Йоахим Клемент предсказал победителя чемпионата мира — 2026. По мнению специалиста, на ближайшем мировом первенстве успех ждёт сборную Нидерландов, которая в финале победит команду Португалии. Ранее Клемент угадал победителей ЧМ-2014 (Германия), ЧМ-2018 (Франция) и ЧМ-2022 (Аргентина).

«В первый раз я был в ужасе, когда Германия стала чемпионом мира в Бразилии, в том числе потому, что все эксперты указывали на то, что ни одна европейская команда никогда не выигрывала чемпионат мира в Южной Америке.

Это совершенно иррационально. Это как играть в лотерею. Я всегда говорю, что, если кто-то сделает ставку, основываясь на моём прогнозе о том, кто станет следующим чемпионом мира, ему уже ничем не помочь.

Это как подбрасывание монеты. Вы можете предсказать, что монета четыре раза подряд выпадет орлом, а не решкой, и это вполне может произойти. Но это не гарантирует, что это повторится в следующий раз», — приводит слова Клемента Der Spiegel.

Модель Клемента учитывает ряд ключевых переменных, таких как ВВП на душу населения каждой страны, что влияет на спортивную инфраструктуру, численность населения, статус футбола в обществе, позицию национальной команды в мировом рейтинге, а также элемент случайности, являющийся эквивалентом «удачи».