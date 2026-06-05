Карпин рассказал о перспективах Ибрагимова дебютировать за сборную в игре с Буркина-Фасо

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о полузащитнике национальной команды Амире Ибрагимове и перспективах футболиста дебютировать в товарищеском матче с Буркина‑Фасо.

— Очень много разговоров об Амире Ибрагимове. Что‑то добавили к впечатлениям от его игры? Ранее вы говорили, что он вам понравился после первых дней. А что сейчас?

— Не от его игры, а от его тренировок. Всё только подтверждается. Надеюсь, что у него получится дебютировать в этом матче.

— Чем он отличается от остальных, если учитывать, что у него английская школа?

— Не могу сказать, что он чем‑то отличается от игроков сборной. Здесь собраны лучшие представители. Но мы всегда говорим о приезжих игроках из других хороших чемпионатов: он быстро принимает решения, достаточно высокая интенсивность тренировок, возможно, даже выше, чем у нас, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».