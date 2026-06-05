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Карпин рассказал о перспективах Ибрагимова дебютировать за сборную в игре с Буркина-Фасо

Карпин рассказал о перспективах Ибрагимова дебютировать за сборную в игре с Буркина-Фасо
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о полузащитнике национальной команды Амире Ибрагимове и перспективах футболиста дебютировать в товарищеском матче с Буркина‑Фасо.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
1-й тайм
2 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'    

— Очень много разговоров об Амире Ибрагимове. Что‑то добавили к впечатлениям от его игры? Ранее вы говорили, что он вам понравился после первых дней. А что сейчас?
— Не от его игры, а от его тренировок. Всё только подтверждается. Надеюсь, что у него получится дебютировать в этом матче.

— Чем он отличается от остальных, если учитывать, что у него английская школа?
— Не могу сказать, что он чем‑то отличается от игроков сборной. Здесь собраны лучшие представители. Но мы всегда говорим о приезжих игроках из других хороших чемпионатов: он быстро принимает решения, достаточно высокая интенсивность тренировок, возможно, даже выше, чем у нас, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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